«التعليم العالي»: الاستراتيجية الوطنية تستهدف منافسة الجامعات المصرية دوليا

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبدأ المرجعية الدولية أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه يهتم بالتركيز على التنافسية في جودة التعليم والاعتماد على الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية، بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وكذلك التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة، وتكامل الجهود بين كافة المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ومختلف مؤسسات الدولة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

تصنيف الجامعات المصرية

وأشارت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن مبدأ المرجعية الدولية يستهدف الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والتي تعمل على انتاج الأبحاث العلمية ذات معامل تأثير والجوائز الدولية والسمعة الدولية وغيرها من المعايير الحاكمة بتلك التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بجودة وكفاءة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن التحول إلى نظام دولي قائم على المنافسة يتطلب تلبية معايير الجودة الدولية في التعليم العالي من خلال فهم معايير الجودة الأكاديمية، وتحقيق تصنيف دولي متقدم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحلي، والحصول على الاعتماد الدولي، ونقل الخبرات الدولية إلى الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

الدراسة فى مصر

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن منصة «ادرس في مصر»، تعمل على دعم مصالح الطلاب الوافدين، وتزويدهم بكل ما يخُص الدراسة في مصر، وتقديم خدماتها قبل وأثناء وبعد الدراسة، وتعمل على توفير جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب في التقديم والمستندات المطلوبة منه، والتواصل مع الطلاب وشرح تفاصيل الفرص المُتاحة للدراسة في مصر، وتوفير خدمة مُوحدة للطالب منعًا للتشتت عن طريق توحيد المصدر، ومساعدة الطلاب على اتخاذ قرار الدراسة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم الخدمات التعليمية في مصر بمستوي ومعايير دولية وتقديم خدمات تعليمية تواكب عصر تكنولوجيا المعلومات الذي نعيشه، والتأكيد على استعادة مصر لمكانتها كمنبر للعلم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كان د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والبحث العلمي، أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، والتي تضمنت سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار.