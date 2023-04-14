روسيا تعلن القضاء على معقل للجيش الأوكراني بالقرب من أوجليدار شرق البلاد

كشفت فرق استطلاع في الجيش الروسي، تدمير معقل للجيش الأوكراني بالقرب من أوجليدار في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.

الكشف عن القوات الأوكرانية

وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية ألكسندر جوردييف لوكالة تاس الوسية اليوم الجمعة إنه تم الكشف عن قوات استطلاع للقوات الأوكرانية وقامت فرق مدافع جياتسينت بتدميرها في منطقة أوجليدار مما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 12 مسلحا.

القوات الروسية

وقال إنه في منطقة دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات صواريخ هيمارس.

وأضاف جوردييف: «أسقطت فرق أنظمة صواريخ إس-300 وبوك الأرض جو سبعة صواريخ، وقضت نيران المدفعية على مجموعة صواريخ مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية بالقرب من أوجليدار».

وأوضح المتحدث أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة دون طيار تابعة للجيش الأوكراني.