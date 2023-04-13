الجيش الروسي يحاصر القوات الأوكرانية في باخموت

أعلن الجيش الروسي اليوم، أنه يحاصر القوات الأوكرانية في مدينة باخموت المحصنة في شرق أوكرانيا، وتتقدم القوات الروسية نحوها، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

الجيش الروسي يسيطر 80% من المدينة

وعلى الرغم من تأكيد رئيس مجموعة فاغنر الروسية لا يزال هناك قتال دائر في المدينة، إلا أن الجيش الروسي يسيطر على 80% من المدينة، وتشكل معركة باخموت جزءًا من النزاع الدائر في منطقة دونباس بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث تم تدمير المدينة بالكامل ونزح السكان بسبب القتال الدائر فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المجموعات الهجومية لفاغنر تواصل عملياتها العسكرية لطرد العدو من أحياء وسط المدينة، وتمنع وصول أي تعزيزات أو انسحاب للقوات الأوكرانية من المدينة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المجوقلة تحاصر القوات الأوكرانية في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وتتقدم نحوها، وتمنع وصول التعزيزات والانسحاب منها.

باخموت أصبحت رمزا للصراع بين الروس والأوكرانيين

وقالت الوزارة إن المجموعات الهجومية لفاغنر تواصل عملياتها العسكرية لطرد العدو من أحياء وسط المدينة، وإن القوات المجوقلة تدعم المجموعات الهجومية في ذلك.

وكانت مدينة باخموت تضم قبل النزاع نحو 70 ألف نسمة، لكنها تعرضت لدمار شديد بعد أشهر من القتال، وأصبحت هذه المدينة رمزاً للصراع بين الروس والأوكرانيين في منطقة دونباس، حيث يسعى الجانبان للسيطرة عليها.

وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال وجنوب المدينة، وسيطرت على الجزء الشرقي منها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية.