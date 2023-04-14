البحرين: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البنك الدولي، بما يسهم في ترسيخ التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الدور المهم الذي يضطلع به البنك في الحد من الآثار والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي الدولي.

لقاء وزير المالية البحريني مع مرشح رئاسة مجموعة البنك الدولي

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد البحريني، مع المرشح لرئاسة مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول العربية والمالديف، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن.

أولويات مجموعة البنك الدولي

وخلال اللقاء جرى استعراض تطلعات وأولويات مجموعة البنك الدولي ودوره خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التنموية، والتأكيد على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية، وبما يسهم في تلبية متطلبات التنمية.