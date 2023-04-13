البرلمان العربي يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحب البرلمان العربي ، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات البحرينية - القطرية.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأكد البرلمان العربي، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة الإيجابية تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، والذي يتطلب مزيدا من التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي والتي تشكل صمام أمان المنطقة العربية في وجه المخاطر والتحديات.

وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة العربية، مثمناً في الوقت ذاته هذه الخطوة التي تعكس توجهات وتطلعات قيادتي البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار.