قانوني يشرح عقوبة «دلال» زوجة جعفر العمدة بعد التحريض على قتل بلال شامة

ظهرت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد شخصية «دلال»، في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في حلقة أمس، وهي تحرض على قتل الممثل مجدي بدر الذي يلعب دور «بلال شامة»، في المسلسل التي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وظهرت «دلال» في أحد المشاهد وهي تتفق مع «بلطجي»، على التخلص من بلال شامة الذي بدأ في ابتزازها وطلب 15 مليون جنيه حتى لا يبوح بالأسرار التي بينهما منذ خطف ابن جعفر العمدة.

عقوبة «دلال» في مسلسل جعفر العمدة

يشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة «دلال» في مسلسل جعفر العمدة وهي التحريض على القتل وفق قانون العقوبات المصري، موضحًا أن العقوبة تصل للإعدام وهي ذات العقوبة التي يرتكبها منفذ الجريمة نفسه، وفي حالة عدم موت بلال شامة فإن عقوبة «دلال» هي التحريض على الإصابة العمد والشروع في القتل.

عقوبة التحريض على القتل في القانون

وأضاف سمير عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 171 من قانون العقوبات تنص على: «كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية القتل أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع».

في حالة عدم تنفيذ الجريمة يعاقب المحرض بالحبس

ولفت عبد العظيم إلى أن المادة 172 نصت على «كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس».