10 معلومات عن أحمد فهيم نجم مسلسل جعفر العمدة.. «خاله خالد صالح»

حقق الفنان أحمد فهيم، نجاحًا كبيرًا إثر مشاركته في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والذي يعرض على شاشة قناة dmc، من خلال تجسيده شخصية سيد العمدة الشقيق الأكبر، الذي تعاطف معه كثير من جمهور المسلسل بسبب طيبته الزائدة، وحبه لشقيقه الصغير جعفر، وخيانة زوجته وداد له، وتجسد دورها جوري بكر وقيامها بالانفصال عنه من خلال قضية خلع أقامتها منذ 7 أشهر، وحكم لصالحها دون أن يدري، ليتفاجآ بزواجها من العدو الأول للعائلة شوقي فتح الله ويقوم بدوره منذر رياحنة.

خالد صالح شقيق والدة أحمد فهيم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات والتصريحات الخاصة بالفنان أحمد فهيم أو سيد العمدة، والذي يعد واحدًَا من نجوم مسلسلات رمضان 2023:

- عشقه للفن تسلل إليه عن طريق خاله شقيق والدته الفنان الراحل خالد صالح.

- لم يبدأ في التمثيل مباشرة، ولكن ظل بجوار خالد صالح عدة سنوات ويذهب بصحبته إلى «لوكيشن» التصوير، الأمر الذي أكسبه خبرة كبيرة.

2008 بداية ظهوره على الشاشة

- من نصائح خالد صالح له «مفيش حاجة اسمها عايز أمثل، ولكن التعلم يأتي في الأول وبعدين قول أنا عايز أمثل».

- عام 2008 بداية وقوفه أمام الكاميرات في دور صغير من خلال مسلسل «بعد الفراق» بطولة الخال خالد صالح، والذي تبعها في عامي 2009 و2010 بـ «تاجر السعادة» و «موعد على الوحوش».

- مشاركته الفنية تقدر بنحو 60 عملا.

- استطاع عام 2017 لفت الأنظار إليه بظهوره ضيف شرف في مسلسل ريّح المدام، وتجسيده شخصية المعلم بسبوسة وعبارته الشهيرة «فوق سطح الواد حمادة».

- مسلسل جعفر العمدة ليس التعاون الأول مع محمد رمضان، ولكن تعاون معه أحمد فهيم في مسلسل ابن حلال، والبرنس، وفيلم جواب اعتقال.

- في أحد المشاهد «ماستر سين»، والتي جمعته مع جعفر العمدة، قال له محمد رمضان أن هذا المشهد تمثيله «على روح خالد صالح»، الأمر الذي زاده حماسًا وتشجيعًا.

- دائمًا كان حلمه أن يكون مثل أي فنان يكون لديه «كرفان» غرفة خاصة به في لوكيشن التصوير، وحسب تصريحاته أن مسلسل جعفر العمدة قفز بهذا الحلم إلى ما هو أبعد بأن يكون متواجدًا على الأفيش الدعائي للمسلسل.

- بكى بالدموع عندما رأى صورة الأفيش الذي أرسله له أحمد داش: «الحلم اتحقق».