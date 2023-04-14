مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. دلال تسرق هاتف شوقي بسبب صورة بلال شامة

تضمنت أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، الذي يعرض على شاشة قناة dmc دراما، أحداثا مشوقة للجمهور، خاصه بعد بداية صراع جديد بين دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وشقيقها شوقي فتح الله الذي يقوم بدوره الفنان منذر رياحنة.

دلال تسرق هاتف شقيقها في مسلسل جعفر العمدة

وجاء ضمن أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة مقابلة دلال، لشقيقها شوقي فتح الله، ويقوم بتهددها بأنه سيخبر زوجها جعفر بأنها من قامت بخطف ابنه منذ 19 عامًا، وهددها بصورة مقابلتها مع بلال شامة، وطلب منها الذهاب لمنزل والديها وتقيبل رجل ويد كل منهما، ووافقت خوفًا من جعفر.

وظهرت بعدها دلال، وهي تستأجر أشخاص لسرقة هاتف الخاص بشقيقها شوقي فتح الله، بعد أن هددها بصورتها مع بلال شامة، ونجحوا في ذلك.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على شاشة قناة dmc العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.