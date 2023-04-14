وزير الطيران المدني يبحث مع وفد «جايكا» تطوير مطاري الغردقة وبرج العرب

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، مع وكاتو كين مدير مكتب هيئه التعاون الدولى اليابانى «جايكا» بالقاهرة والوفد المرافق له وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات لبحث ودراسة مشروعات التطوير بعدد من المطارات المصرية

مشروعات التطوير بمطاري الغردقة وبرج العرب

وفى بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بوكاتو كين مؤكداً على تميز علاقات التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا علي كافة الاصعدة وخصوصا في مجال الطيران المدني والتى تعتبر نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وتعزيزا لجهود التنمية في مصر.

مناقشة المشروعات المستقبلية في قطاع الطيران المدني

وتناول الاجتماع مناقشه العديد من المشروعات المستقبلية فى قطاع الطيران المدنى حيث تم استعراض رؤية الشركة المصرية للمطارات بشأن تطوير مطار الغردقة الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية بالاضافة الي انشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين المترددين على المطار وكذلك الزياده المتنامية فى حركه الركاب المتوقعه كونه من اهم المطارات السياحية المصرية .

بالإضافة الى مناقشة أخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب كأول مبنى «صديق للبيئة» وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة بالتزامن مع قرب افتتاحه، ويأتى ذلك ضمن الخطة الاستراتيجيه لوزارة الطيران المدنى من أجل تطوير وتحديث المطارات المصرية لتضاهي اكبر المطارات العالميه ولجعل تجربه السفر بالنسبه للراكب اكثر سهوله ويسر .

ومن جانبه اعرب كين عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً على تطلع الهيئة لمزيد من التعاون المشترك و انهم على أتم الاستعداد لدراسة المشروعات المطروحة مع مواصله تقديم كافة سبل الدعم من اجل خدمة قطاع الطيران المدني المصرى .