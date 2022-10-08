ضبط راكب أخفى أدوية سرطان باهظة الثمن في ملابسه بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا عربيًا حاول تهريب عبوات زجاجية، وأمبولات لأدوية باهظة الثمن، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة الخطوط المصرية القادمة إسطنبول.

مطار القاهرة بضبط محاولة إخفاء أدوية مع راكب

البداية عندما استوقف حسن مختار، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر بحوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود بعض العبوات الزجاجية.

راكب يحاول إخفاء أدوية سرطان

بتفتيش حقائب الراكب يدويًا جرى العثور على 8 عبوات زجاجية، و6 أمبولات دوائية أخرى أخفاها الراكب في ملابسه، وتستخدم الأدوية في علاج مرض السرطان، وتتعدى قيمة المضبوطات الربع مليون جنيها.

تم تحرير محضر رقم 217 لسنة 2022، ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.