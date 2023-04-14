اليابان: العثور على جثث قد تكون لضحايا المروحية المفقودة

قالت مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن أطقم البحث عن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية فُقدت على متنها 10 أفراد قبالة محافظة أوكيناوا الجنوبية الأسبوع الماضي، وعثر على عدة جثث يُعتقد أنها تعود لمن كانوا على متن المروحية.

الاكتشافات الأخيرة للمروحية المفقودة

وتأتي الاكتشافات الأخيرة بعد أن عثر الباحثون ليلة أمس، على ما يبدو أنه جثة وجزء كبير من المروحية UH-60JA التي اختفت من على الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية في جزيرة مياكو في 6 أبريل الجاري في الساعة 3:46 مساءً.. حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

الطائرة تابعة لـ قوة الدفاع الذاتي البرية

وكان من بين الذين كانوا على متن المروحية جنرال يويتشي ساكاموتو، البالغ من العمر 55 عامًا وكان قائد الفرقة الثامنة التابعة لـ قوة الدفاع الذاتي البرية ومقرها محافظة كوماموتو.

وجاءت هذه الاكتشافات على الجانب الشمالي من جزيرة إيرابو، وهي جزيرة متصلة بجسر تابعة لجزيرة مياكو، في منطقة يبلغ عمق البحر فيها حوالي 100 متر.

ووفقًا للمصادر الحكومية التي تحدثا بدون ذكر هويتها، أظهرت كاميرا بدون طيار تعمل تحت الماء أضرارًا بالغة في جزء كبير من المروحية بعد أن قامت بتحديد موقعها، فيما جرى العثور على حطام آخر على شواطئ جزيرة إيرابو.

وتقوم قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني بالبحث على مدار الساعة ونشر الطائرات وسفن الدوريات، كما قام أفراد من قوات الدفاع الذاتي بعمليات تفتيش برية.