اليابان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا للأسبوع الثالث على التوالي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي.

متوسط حالات الإصابة الجديدة

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن متوسط حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد حتى أمس الخميس، ارتفع بنسبة 10% عن الأسبوع الماضي.

ارتفاع بنسبة 12% في 7 أيام

وأضافت القناة أن هذا يأتي عقب ارتفاع بنسبة 12% في الأيام السبعة التي سبقت 30 مارس، عندما ارتفع متوسط الإصابات الأسبوعي للمرة الأولى منذ منتصف شهر يناير الماضي، وارتفاع بنسبة 3% عقب أسبوع.