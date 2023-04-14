مسلسل جت سليمة الحلقة الثامنة.. هل تنجح دنيا سمير غانم في إعادة شقيقها؟

حقق مسلسل «جت سليمة» نجاحًا كبيرًا، خلال عرض حلقاته السابقة، التي تدور حول عالم من الخيال في أرض النعام بأحد عصور القديمة، ونجحت دنيا سمير غانم في جذب الجمهور لمسلسل جت سليمة الحلقة الثامنة، وإثارة تساؤلات عديدة حول عودة شقيقها.

ستدور أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة الثامنة، حول قدرة دنيا سمير غانم على عودة شقيقها، خصوصًا أن الحلقة السابعة عرضت قرار سليمة بالعودة إلى السلطان طمعان، لإنقاذ شقيقها بعد أن وضع في قفص حديدي، لمقابلة شخص قوي يحمل لقب السبع، لتقرر سليمة محاربة ذلك الشخص بدلًا من شقيقها، ونجح موكوس في المطالبة بحق الغريب أي المواجهة بعد التدريب.

مسلسل جت سليمة الحلقة الثامنة

ذهبت سليمة مع موكوس ودربها لمدة يوم واحدة، لتكتشف أن قوة السبع ليست في جسده، بل في شعره الطويل ليقررا الذهاب إليه في الليل، وقص شعره في أثناء نومه، للقضاء على مظهر قوته بالكامل، وفي صباح اليوم التالي، واجهت سليمة السبع في ساحة القلعة، وسط حضور كبير من أهالي أرض النعام، الذي تحير من انتصار دنيا سمير غانم على ذلك الشخص، الذي قتل العديد من البشر لضعفهم، ليعتقد السلطان أنّها المختارة وطلب منها أن تحضر بعض فصول الكتاب السحري، في مقابل تحرير شقيقها الأصغر، ما خلق سيناريوهات كثيرة لدى الجمهور، بشأن مسلسل جت سليمة الحلقة الثامنة.

طاقم عمل مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي، ودارت الحلقة الأولى حول فتاة تعمل في مكتبة والدها، وفي أثناء قراءتها لأحد الكتب القديمة ابتلعها، لتواجه العديد من المواقف الطريفة، داخل عصر قديمة في سلطنة أرض النعام، والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وﺗﺄﻟﻴﻒ كريم يوسف، وبطولة كوكبة من النجوم وهم دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وسامي مغاوري.