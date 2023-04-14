قلعة قايتباي بالإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر

أنهت قلعة قايتباي بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال الزائرين في عيد الفطر وشم النسيم، حيث تابع محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، الاستعدادات النهائية التي تجريها القلعة لاستقبال المواطنين، وذلك رفقة محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي آثار القلعة.

وقال «متولي» في بيان اليوم، إنه جرى تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل، كما تم عمل صيانة لأحجار قلعة قايتباي بسواعد أبناء المجلس الأعلى للآثار من أخصائي الترميم الدقيق، وبإشراف الدكتورة منال الغنام، رئيس الإدارة المركزية للترميم الدقيق.

صيانة سور قلعة قايتباي

وأوضح أن فريق العمل من أخصائي الترميم الدقيق قام بأعمال الصيانة لقلعة قايتبايـ شملت الصيانة السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي ووجهات القلعة الخارجية.

إزالة بعض الكتابات على جدران قلعة قايتباي

وأشار إلى إزالة بعض الكتابات التي تم رصدها على الجدران، كما تم تزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لاستراحة الزائرين، بالإضافة إلى عمل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بقلعة قايتباي، في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين، كما تم تركيب لوحات إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة، ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباي الأثري.

مسارات زيارة لذوي الهمم

وأكد أنه تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة قلعة قايتباي.