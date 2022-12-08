«الري»: إنشاء حاجز لحماية قلعة قايتباي من تغير المناخ بـ270 مليون جنيه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الوزارة الموارد المائية والري، إن مصر تواجه العديد من التحديات نتيجة التغيرات المناخية، وتأثيرها على المياه وعلى المناطق الساحلية بمصر، إذ أن دلتا مصر تعد من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، إذ طالتها الكثير من التأثيرات السلبية الناجمة عنها وهو ما دفع الدولة المصرية، للاهتمام بها بصورة بالغة لحماية الشواطئ.

حماية مدينة الإسكندرية من آثار التغيرات المناخية

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية على فضائية الثانية المصرية، أن حماية مدينة الإسكندرية أمر شديد الأهمية كونها من المدن الكبرى، إذ تتضمن جهود الدولة حماية المدينة من النوات البحرية أو ارتفاع منسوب سطح البحر، من بينها إنشاء حاجز بـ270 مليون جنيه لحماية قلعة قايتباي من التغيرات المناخية.

أكد على أن هذه الأمور يتم متابعتها بشكل مستمر ودائم من خلال وزارة الموارد المائية والري وتحديدًا هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، بالتزامن مع الجهود المبذولة بمدينة الإسكندرية و«قلعة قايتباي»، خاصة بعد تعرض القلعة خلال السننوات الماضية لنوات كثيرة أثرت على الصخرة المقام عليها القلعة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار جزء من القلعة في حال تركها وعدم صيانتها بصورة مستمرة.

أجزاء من قلعة قايتباي مهددة بالانهيار بسبب التغيرات المناخية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الوزارة الموارد المائية والرين أن هيئة حماية الشواطئ نفذت مشروعا كبيرا جدًا قلعة قايتباي من خلال تنفيذ حاجز أمواج طوله 670 متر بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، إذ من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمنتصف العام المقبل.