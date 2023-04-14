رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الموسم الجديد لمسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» للفنان محمد صبحي الخميس المقبل

كتب:

بسمة شطا
01:38 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مسرحية عيلة إتعملها بلوك

مسرحية عيلة إتعملها بلوك

يستأنف النجم الكبير محمد صبحي عرض مسرحيته «عيلة اتعمل لها بلوك» في موسم جديد بعد نجاحها جماهيريا ونقديا في الموسم الأول، ويبدأ الموسم الجديد أيام 27، و28، و29 أبريل على مسرح مدينة سنبل، ويستمر فيما بعد عرضها لنهاية العام.

«عيلة اتعمل لها بلوك» للفنان محمد صبحي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها، وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري، رافعة لافتة كامل العدد حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق.

معلومات عن مسرحية عيلة اتعملها بلوك

يشارك فيها عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل وهم كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

اقرأ المزيد:

الفنان محمد صبحي: كثرة الإنجاب تقتل التنمية.. ويجب توعية المواطنين لمواجهتها

محمد صبحي يكرم طالبة في جامعة بورسعيد.. بطلة «قادرون باختلاف»

الكبير ومربوحة على خطى محمد صبحي وسعاد نصر في هنا القاهرة.. عمار يا مصر

أيمن بهجت قمر يعتذر لـ محمد صبحي عبر «أنا والقناع»: لما وصفته بـ«صفر كبير» كنت صايم
بقلم بسمة شطا