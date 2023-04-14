الموسم الجديد لمسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» للفنان محمد صبحي الخميس المقبل

يستأنف النجم الكبير محمد صبحي عرض مسرحيته «عيلة اتعمل لها بلوك» في موسم جديد بعد نجاحها جماهيريا ونقديا في الموسم الأول، ويبدأ الموسم الجديد أيام 27، و28، و29 أبريل على مسرح مدينة سنبل، ويستمر فيما بعد عرضها لنهاية العام.

«عيلة اتعمل لها بلوك» للفنان محمد صبحي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها، وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري، رافعة لافتة كامل العدد حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق.

معلومات عن مسرحية عيلة اتعملها بلوك

يشارك فيها عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل وهم كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.