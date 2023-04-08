أيمن بهجت قمر يعتذر لـ محمد صبحي عبر «أنا والقناع»: لما وصفته بـ«صفر كبير» كنت صايم

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: «أنا لما قلت إن محمد صبحي (صفر كبير) من غير لينين الرملي، كانت قلة أدب مني، وقلت كدا وأنا صايم واعتذرت له، وما زلت أعتذر».

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية الحياة، إذ كشف العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية والفنية.

وقال «بهجت قمر» إن إيرادات محمد رمضان في السينما متوسطة وليست عالية، مضيفاً: «أنا بحب محمد رمضان وهو نمبر وان باللي بيعمله في الأغنية، وفي التليفزيون كمان ممتاز، وعنده كيميا مع محمد سامي، وبيعرف يقدمه بشكل كويس».