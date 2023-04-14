الداعية مصطفى حسني خلال ندوته بجامعة حلوان: حب الوطن عبادة

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسني بعنوان خواطر رمضانية، والتي لاقت استحسان وحضور طلابي واسع.

الداعية مصطفي حسني

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الداعية مصطفى حسني وأهداه درع الجامعة، مؤكدًا خلال لقاءه به على أهمية دور شباب الدعاة في تعريف الشباب بأهمية الاعتدال وحب الوطن ودورهم القوي في بنائه، بجانب الاهتمام بدينهم واتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حب موطنه.

ومن جانبه تحدث الداعية الإسلامي مصطفى حسني في عدد من الموضوعات مثل رسالة الإسلام التي جاءت مناسبة للجميع ليشعرون بمكانتهم، وجاءت رحمةً للعالمين، كما أن لغة الإسلام هي لغة مخاطبة للعقول، بالإضافة للحديث عن التوبة فهي مفتوحة للجميع في أي وقت والله يستقبل كل من يطرق بابه حتى العاصي تقبل توبته.

كما أكد حسني أن الاسلام دين المعاملة، والأخيرة أحد الأسس الجوهرية في الدين الإسلامي فالإسلام ليس دين عبادات فقط بل دين معاملات ويجب أن يتحلى المسلم بالصفات الحميدة.

العبادات في شهر رمضان

وخلال فقرة التساؤلات، أجاب الداعية عن سؤال أين نجد الله، بأنه موجود حيث نجد الرحمة والعلم والتدين، وتطرقت الأسئلة أيضاً عن العبادات في شهر رمضان والموانع الشرعية في تأديتها وكيف يجب أن يستغل الإنسان وقته في العبادة من خلال الطرق المختلفة، مع وضع كل شيء في مكانه الصحيح فالعمل عبادة واحترام مواعيده ثواب كبير، وحب الأسرة وتلبية احتياجاتها عبادة، لذا يجب أن يكون بجانب عمل الفرائض والسنن اتباع نهج الرسول والصحابة في القيم المختلفة من العمل واحترام الأسرة، والتحلي بالسلوك الحميد، وحب الوطن فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا في حب الوطن فكانت أحب البلاد إلى قلبه مكة المكرمة وعندما انتقل للمدينة المنورة دعا الله عز وجل بجعل البركة فيها.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام ، الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وعقدت الندوة بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون و الرئيس التنفيذي للمجمع، وأدار فعاليات الندوة الدكتور محمد فتحي المدرس بقسم الإعلام.