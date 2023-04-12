فريق E-Rally جامعة حلوان يحصد جوائز تحدي المركبات في الإمارات

حصد فريق E-Rally بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان العديد من الجوائز في تحدي المركبات الكهربائية العالمي GEVC، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الجوائز كالآتي:

• المركز الأول في الـ Design Presentation

• جائزة Preservation award

• المركز الثالث overall على مستوى الشرق الأوسط، وبذلك تأهل الفريق للمرحلة المقبلة من المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيارة تصنيع مصري 100%

وذكرت الكلية، في بيان صدر عنها، أنّ السيارة التي يشارك بها طلاب الفريق على مقياس سيارات فورميلا F1، تصنيع مصري 100%، وقد تم تصنيع السيارة بمصنع الطائرات في الهيئة العربية للتصنيع.

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الطلاب بهذا الفوز، مؤكداً أنّ هذه المشاركات تكسب الطلاب خبرات ومهارات عالية تؤهّلهم للمنافسة بقوة، مضيفًا أنّ أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية هي التصنيع وإنتاج سيارات بهذه الموصفات وهو شيء مشرف للغاية.

وأكد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، أنّ المشاركة الأولى ليست لطلاب الجامعة في هذه النوعية من المسابقات فجامعة حلوان تعد طالبًا موهوبًا فريدًا من نوعه بقدرات عالية، متمنياً التوفيق للطلاب في المراحل المقبلة.