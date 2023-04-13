رئيس جامعة حلوان يناقش مستقبل وآليات تطوير كليات التربية الرياضة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمته كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، بحضور الأستاذ الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، وذلك في أجواء رمضانية مميزة، في ظل أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية والثقافية في تعزيز التلاحم والتواصل بين أعضاء المجتمع الجامعي بجامعة حلوان.

مستقبل كليات التربية الرياضية،

وعقب حفل الإفطار اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم الحديث حول مستقبل كليات التربية الرياضية، وخطط التطوير الجاري تنفيذها، وكذلك تطوير العملية التعليمية، أداء أعضاء هيئة التدريس، وذلك لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ووفقا لمعايير الجودة، في ظل وجود علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوى الإقليمي والدولي ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاطلاع على الخبرات الأكاديمية المختلفة من أجل مزيد من التطوير بكليات التربية الرياضية بجامعة حلوان.

تحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة ضرورة التزام كليات التربية الرياضة بتخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية متطورة وبحث علمي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة، في ضوء معايير جودة التعليم والاعتماد المحلية والعالمية لتحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.

عقدت الاحتفالية بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد معارك، الدكتور وليد عبد الرازق، الدكتور عبد اللطيف صبحي، وكلاء الكلية، وقيادات الكلية على رأسهم الدكتور كمال درويش والدكتور صبحي حسانين، ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية واتحاد طلاب الكلية، وأمين الكلية وبعض أفراد الجهاز الإداري بالكلية والخدمات المعاونة.