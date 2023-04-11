جامعة حلوان تعقد الملتقى الأول لمنسقي أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة  

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ووجودهم على رأس أولويات جامعة حلوان، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لتطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

رئيس جامعة حلوان: الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة

وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال إلقاء كلمته أثناء عقد جامعة حلوان الملتقى الأول لمنسقي أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة بكليات جامعة حلوان والتي القاها نيابة عنه الدكتور أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لذوي الإعاقة، حيث افتتح الملتقى مرحبًا بالحضور ونقل تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لهم، ودعمه لقضية الإعاقة ولكافة الجهود المبذولة لجعل الجامعة نموذجًا يحتذى به في خدمة أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين من ذوي الإعاقة وكذلك خدمة المجتمع في هذا المجال.

برتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة اميديست

وقامت الدكتورة دينا الحمادي مدير مركز جامعة حلوان لذوي الإعاقة بعرض رؤية المركز وسعيه لخلق بيئة تعليمية دامجة وجاذبة تنافسية للطلاب ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك الخدمات المختلفة التي يقدمها للطلاب ذوي الإعاقة، وجهود التنسيق ومبادرات التشبيك مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد التخرج.

وأشارت إلى عقد برتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة اميديست، وتنظيم ندوات لزيادة وعي المجتمع الجامعي بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة بالاسترشاد بكتيب آداب التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة.

كما عرض الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتم عرض مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة بتلك الأنشطة، ونسبة نموها هذا العام عن الأعوام السابقة.

كما تضمن اللقاء مناقشة وتبادل الآراء بين المنسقين حول أهم الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، وآليات وسبل دعمهم وكيفية تطوير هذه الخدمات بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.