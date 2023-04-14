«تجارية القليوبية»: الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزت إلى 5.7 مليار دولار

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر تعكس حيوية العلاقات بين البلدين، وتجسد حرص قيادتيهما على التواصل والتنسيق المستمر، لما فيه خير للبلدين والدول العربية الشقيقة.

مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية تتنامى أبعادها ما بين التبادل التجاري والتعاون الاستثماري خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، وأكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية.

قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين

وأوضح أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين أدت إلى ارتفاع التعاون بشكل كبير، حيث وصل قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالي 2022، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهما تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشار «الفيومي»، إلى أن الصادرات المصرية إلى الإمارات، ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال فترتي المقارنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

وتابع أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، تعكس مدى أهمية مصر وقوتها في الشرق الأوسط، فضًلا عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وتعزز الشراكات الاقتصادية بينهما، وما يربطهما من مواقف واحدة تجاه الرؤى ووجهات النظر للقضايا الدولية والأمن الإقليمي.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن هناك علاقة قوية بين مصر والإمارات انعكست بشكل واضح في حدوث ققزة كبيرة في الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 / 2021.