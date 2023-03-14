«تجارية القليوبية» تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني في 10 دقائق

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عضو مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رسميا، خدمة التوقيع والختم الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي.

مكتب التوقيع والختم الإلكتروني ينجز الخدمة في 10 دقايق

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان له، أن مكتب الخدمة يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، بمقر الغرفة التجارية في مدينة بنها، لافتا إلى أن مكتب التوقيع والختم الإلكتروني، ينجز الخدمة في 10 دقائق، ما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

تسهيل التعاملات الاقتصادية بتجارية القليوبية

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، تسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة، طبقًا لأحدث الطرق العصرية، والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030.

وأوضح «الفيومي» أن التوقيع والختم الإلكتروني يأتي بديلًا للتوقيع اليدوي، ويجرى استخدامه في التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.