«تجارية القليوبية»: إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان»

شهدت أماكن معارض «أهلا رمضان» بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل اللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة بالمعارض، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق، وذلك وفق بيان صادر من الغرفة التجارية بالقليوبية.

إقامة معارض أهلا رمضان

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار وفق بيان الغرفة التجارية بالقليوبية الصادر اليوم

7 معارض أهلا رمضان بالقليوبية

جدير بالذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، افتتحا خلال الفترة الماضية 7 معارض «أهلا رمضان» بمناطق مختلفة لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المنافذ والشراء منها، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وتقديم سلع مميزة بأسعار مخفضة.

وأوضح بيان صادر من الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أماكن وخريطة معارض «أهلا رمضان» التي تم افتتاحها حتى الآن في 7 مدن مختلفة والتي تقدم السلع بتخفيضات 30% وتوفر السلع الغذائية بنطاق المحافظة كالتالي:

وأوضح البيان أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة للتخفيف عن المواطنين، من خلال تقديم أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.