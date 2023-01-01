«تجارية القليوبية»: تخفيض 25% على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة، عن بحث خطة استعدادات انطلاق معارض أهلاً رمضان 2023 بأسعار وتخفيضات تصل إلى 25% خلال الفترة القادمة، في ظل التوجيهات بتبكير إقامة المعارض هذا العام مع بداية يناير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تخفيفا عن المواطنين.

أسعار السلع معارض أهلا رمضان 2023 بالقليوبية

وقال «الفيومي»، في بيان له اليوم، إن أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023 ستكون مخفضة بنسبة تصل 25%، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض أهلًا رمضان لبيع السلع والمنتجات، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص طول الوقت على تلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات.

الدولة تهتم بتوافر السلع مع وجود سعر عادل

وأوضح أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة للتخفيف عن المواطنين، من خلال تقديم أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 بتخفيضات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار «الفيومي» إلى أن الغرفة ستناقش تجهيز شوادر ومعارض لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، موضحا أن وزير التجارة والصناعة وجه بتبكير معارض أهلًا رمضان بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة بدءا من يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمستهلك بأسعار تقل عن السوق، مؤكدا أن المعارض ستغطي المحافظة.