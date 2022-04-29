160 ألف فلسطيني يتحدون الاحتلال ويصلون آخر جمعة في رمضان بالأقصى

أدى أكثر من 160 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وصعد الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة، وتحذيرات مصرية من مغبة تلك الممارسات.

الاحتلال الإسرائيلي يضع قيودا وحواجز لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى

وعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض قيود كبيرة وحواجز لمنع الفلسطنيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأداء الصلاة، في ممارسة بانت معتادة خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية صورا لشباب فلسطينيين يتسلقون جدار الفصل العنصري بعد منع قوات الاحتلال لهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتفال جنوب نابلس

واندلعت، اليوم، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن المواجهات اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة عند جبل صبيح في بيتا، وأخرى في بيت دجن.

يشار إلى أن المواجهات تندلع أسبوعيا عند جبل صبيح، وفي قرية بيت دجن، لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة، والأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي سياق متصل، فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر. يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.