في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على أدعية ليلة القدر

في العشر الأواخر من شهر رمضان تزداد عمليات البحث حول أدعية ليلة القدر، فهي ليلة مباركة وينتظرها العديد من المسلمين، ويسعى العديد منهم إلى اغتنام فضل هذه الليلة المباركة بشتى الطرق، من خلال الاجتهاد في عبادة الله تعالى وطاعة أوامره وأوامر نبيه الكريم، فضلًا عن ترديد الأدعية المختلفة، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن»، أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها خلال هذه الليلة المباركة.

أدعية ليلة القدر

أدعية ليلة القدر هي أكثر ما يحرص عليه العبد خلال العشر الأواخر من رمضان، نظرًا لوجود هذه الليلة المباركة ضمن العشر الأواخر، ومن أبرز الأدعية التي يرددها العديد من العباد هي: «اللهم بلغنا ليلة القدر»، وأيضًا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا».

ومن أدعية ليلة القدر التي يرددها العديد من المسلمين هي:

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

- لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

- رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

أدعية ليلة القدر عن النبي

ويحرص العديد من العباد على ترديد أدعية ليلة القدر التي وردت في السنة النبوية، ومن أبرز هذه الأدعية:

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".