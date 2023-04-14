إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة على «صحراوي» البحيرة

أصيب 17 عاملا زراعيا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة عماله بالطريق الصحراوي، عند مدخل قرية الشجاعة التابعة لدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 17 عاملا زراعيا مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال وبالفحص تبين إصابة «محمد ا. ح »، 24 سنة، «محمد هـ. ا »، 25 سنة، «أحمد ص. ع»، 20 سنة، «وائل ر. ع» 23 سنة، «زياد م. ش» 20 سنة، «محمد م. د» 23 سنة، «صلاح م. ش»، 25 سنة، «هاني م. ا»، 19 سنة، «عبده خ. ر»، 16 سنة ،«محمد ح. ع»،21 سنة، «محمد ج. ح»، 38 سنة، «فارس م. ع»، 23 سنة.

كما أصيب «محمد ن. ع»، 28 سنة، «فرج ا. ف»، 20 سنة، «محمد س. ع»، 17 سنة، «محمد ع. ا»، 20 سنة، «أحمد ا. ا»، 40 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.