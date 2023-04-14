ضبط 2 طن لحوم وكبدة وأسماك ودجاج فاسد في حملات تموينية بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية «مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية»، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة، وضبط 2 طن و364 كيلوجرام لحوم وكبدة وأسماك مخالفة، بيانها 106 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وطن و804 كيوجرامات كبدة و200 كيلوجرام رنجة، و38 كيلوجرام لحوم مصنعة، و67 كيلوجرام مجهولة المصدر وبدون بيانات، و149 كيلوجرام لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التفتيش على الأسواق

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتأكيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، واستعدادا لاستقبال عيد الفطر وشم النسيم.