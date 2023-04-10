ضبط شخصين بتهمة الترويج لبيع لحوم حمير عبر «فيسبوك»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق «واتس آب» يبيع لحم الدواب «حمير».

بالفحص ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع (شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة ) .

المتهمان يبيعان اللحوم لأصحاب مزارع الكلاب

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع لحوم الدواب «حمير» لبعض أصحاب مزارع الكلاب، وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جراما) من لحوم الفصيلة الخيلية «الحمير»، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.