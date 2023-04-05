ضبط 1.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك داخل ثلاجة تدار بغير ترخيصن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

تحرير 53 محضرا تموينيا في أسبوع

وبحسب بيان رسمي، فإن مديرية التموين شنت عدة حملات على مدار الأسبوع لإحكام الرقابة على أسواق الاسماعيلية، أسفرت عن ضبط 120 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بإحدى محلات السوبر ماركت بحي ثان.

كما تحفظت الحملة على أسماك داخل الثلاجات التي تدار بدون ترخيص بكمية تقدر بـ1550 كيلو جراما، وأيضًا ضبط 50 كيلو جرام من اللحوم بعضها منتهية الصلاحية وبعضها مذبوح خارج المجزر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 53 محضرًا تموينيًا، منهم 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، ومحضرًا ذبح خارج السلخانة، ومحضري سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و8 محاضر عدم الإعلان عن مقرارات تموينية، ومحضرًا إدارة بدون ترخيص

تحرير 32 محضرا للمخابز المخالفة

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 6 محاضر لإنتاج خبر ناقص الوزن، و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.