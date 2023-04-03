ضبط أكثر من 4 أطنان لحوم ودواجن فاسدة خلال شهر بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية جهودها لضبط الأسواق تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الذي شدد علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأسواق خلال شهر رمضان المبارك والضرب بيد من حديد علي كمل من تسول له نفسه التلاعب في المنتجات واللحوم.

حملات الطب البيطري على الأسواق في المنوفية

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن الحملات المكبرة نجحت في الفترة الأخيرة في ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تزيد عن 4 أطنان خلال شهر، في حملات بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة سواء في حملات للطب البيطري أو حملات بالتنسيق مع باقي الجهات التنفيذية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جميع اللحوم والدواجن والأسماك المضبوطة يتم إرسال عينات لتحليلها أولا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو المجزر المخالف ومن ثم إخطار جهات التحقيق والتي تباشر تحقيقاتها وتصدر قراراتها في هذا الشأن.

تكثيف الحملات قبل عيد الفطر المبارك في محافظة المنوفية

وتابع أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب من الجزارين أو الغش التجاري أو الذبح خارج المجزر، مؤكدا أنه قبل عيد الفطر المبارك يتم تكثيف الحملات علي الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات حيث يتم عمل حملات صباحية وأخرى مسائية وفي كافة المراكز والقري والمحال التجارية أيضا.