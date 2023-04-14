رئيس وزراء أوكرانيا: فرنسا مستعدة لدعمنا بـ 2 مليار يورو

أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن فرنسا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمبلغ ملياري يورو في إطار برنامج طويل الأجل وسيجري استخدام جزء من هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

تغريدة رئيس الوزراء الأوكراني

وقال رئيس الوزراء الأوكراني -في تغريدة عقب اجتماع في واشنطن مع برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية الفرنسية وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الجمعة- «لقد تحدثت إلى برونو لو مير خلال اجتماعات الربيع 2023. فرنسا مستعدة لـ دعم أوكرانيا بملياري يورو كجزء من برنامج طويل الأجل».

ووجه رئيس الوزراء الأوكراني الشكر لفرنسا على دعمها.

يذكر أن شميهال عقد أيضًا اجتماعاً مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن.

إعادة إعمار أوكرانيا

وناقش الطرفان تنفيذ الإصلاحات وإحراز مزيد من التقدم نحو الانتعاش والتنمية.

كما ناقش شميهال القضايا الرئيسية لـ إعادة إعمار أوكرانيا مع مايك بايل نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، والرئيس المشارك لمنصة تنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات لأوكرانيا.