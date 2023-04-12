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وزير الدفاع الأمريكي يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا في «البنتاجون»

كتب:

أ ش أ
07:48 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
لويد أوستن

لويد أوستن

استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في حفل تكريم في مبني البنتاجون اليوم الأربعاء، وفقا لبيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، قد وصل إلى واشنطن، أمس الثلاثاء، قبل اللحظة الحاسمة في المعركة الدفاعية ضد روسيا، إذ تستعد كييف لشن هجوم مضاد سيحدد المسار المستقبلي للحرب، بحسب ما وصفته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وقال «شميهال»، في مقابلة حصرية، إن الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ في أواخر الصيف، مشيرًا إلى أن الضغط الأكثر كثافة لبدء الهجوم المضاد يأتي من داخل أوكرانيا.

وتأتي زيارة «شميهال» على خلفية تسريب استخباراتي كبير تضمن تقييمات أمريكية لذخيرة الدفاع الجوي الأوكرانية المتضائلة.

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