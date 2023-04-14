موسكو: مقتل 555 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مسيرات على محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية أكثر من 555 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مسيرات في خيرسون وزابوروجيا، وإحباط 5 محاولات استطلاع وتخريب أوكرانية في خاركوف.

بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - «إنه جرى إحباط أعمال 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك في منطقة خاركوف، وتصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-20».

تصفية 80 جنديا أوكرانيا

وأضاف «كوناشينكوف» أنه جرت تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، ومدافع هاوتزر D-30 على محور كراسني ليمان، مشيرا إلى أن المقاتلات الروسية نفذت 14 طلعة جوية في محور دونيتسك، كما نفذت قوات المدفعية 62 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجرت تصفية 340 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاورتز D-20 وD-30.

ونوه المتحدث بأنه في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 جنديا، وجرى تدمير مدفعين هاوتزر من طراز D-30، كما جرى تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بمنطقة زاباروجيه، وفي محور خيرسون، وتصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، إضافة إلى اعتراض 6 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وتدمير 6 مسيرات أوكرانية في منطقة زابوروجيا وخيرسون.