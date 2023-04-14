الجيش الروسي يتصدى لهجوم بالدبابات من طراز «ليوبارد» الألمانية

كشف الجيش الروسي، اليوم، عن التصدي لهجوم بالدبابات من طراز ليوبارد الألمانية على إحدى نقاط التفتيش في منطقة خيرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا.

دبابات ليوبارد الألمانية

وقال ضابط في كتيبة سوكول الروسية، في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنه تم تسجيل خلال الأيام الماضية تواجدا كبيرا لـ دبابات ليوبارد الألمانية في محور خيرسون، حيث تقوم باستهداف بين الحين والآخر تمركزات القوات الروسية في المنطقة.

استيلاء القوات الروسية على إحدى الدبابات الألمانية

وأكد أن القوات الروسية تمكنت أيضا من الاستيلاء على إحدى الدبابات الألمانية عقب التصدي لها واغرقتها في مستنقع بالمنطقة.

كان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، أكد أن بلاده ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من تصعيد الغرب مساعدته العسكرية لأوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.