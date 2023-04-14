متى تبدأ ليلة القدر؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب «فيديو»

متى تبدأ ليلة القدر؟، سؤال تكرر كثيرا خلال الفترة الأخيرة، تحديدا مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، فهي خير الليالي في العام، وقد خص الله تعالى هذه الليالي بوجود ليلة القدر ضمنها، والتي وصفها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنها ليلة خير من ألف شهر، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» إجابة سؤال متى تبدأ ليلة القدر ؟.

متى تبدأ ليلة القدر ؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال متى تبدأ ليلة القدر ؟، وإن كان موعدها ثابت أم متغير، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، موضحة أن بعض المحققين يقولون أنها تنتقل بين العشر الأواخر من رمضان، والبعض الآخر يقول أنها ليلة 27، وآخرين يقولون أنها ليلة الجمعة الوترية الأخيرة، وكل هذا البحث حول موعدها حرصا على إدراك هذه الليلة.

موعد ليلة القدر

وأشارت الإفتاء في إجابتها عن سؤال متى تبدأ ليلة القدر ؟، إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في إخفاء موعد هذه الليلة المباركة عن العباد، وهي أن يستمر العباد في الاجتهاد على مدار شهر رمضان، ولا يقل الحماس لديهم، بالتالي يحسن العبد استقبال وختام رمضان.

وبعد إجباتها عن سؤال متى تبدأ ليلة القدر؟، أوضحت دار الإفتاء أشكال الطاعة التي يستحب أن يحرص عليها العبد خلال العشر الأواخر من رمضان والتي تتلخص في الصلاة والدعاء والزكاة والصيام وغيره، وأبرز أشكال الطاعة هي العلاقات والمعاملات الحسنة.