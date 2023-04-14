تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط كنائس القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية برفع حالة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم ضمن استعدادات أعياد القيامة وشم النسيم.

إزالة الإشغالات في محيط الكنائس

كما شددت على رفع كل الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين، استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وفي ضوء ذلك تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية.

تكثيف أعمال النظافة

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيرى، أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي، إذ شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة بميدان النهضة بمحيط كنيسة ماري مرقص وتكثيف أعمال النظافة بشارع 10 أمام مدرسة المعادي ومحيط الكنيسة به وشارع 15 أمام كنيسة العائلة المقدسة وبشارع كورنيش النيل أمام كنيسة مريم العذراء.

وقام حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار ، رئيس الحي، بالتنسيق مع شركة النظافة بالحي والرصد البيئى بعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها استعدادا لاحتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، وتم التنبيه على مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمحيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع أي مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

كما رفعت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال، كفاءة النظافة ورفع الأتربة بنطاق الكنائس بنطاق حى البساتين والتنبيه على رفع كل المخلفات على مدار اليوم.