14 إجراء من القاهرة لرفع كفاءة النظافة في الشوارع والميادين (صور)

تضم محافظة القاهرة 37 حي، تتولى هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع شركتين، أعمال النظافة والتجميل والتشجير، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنّه يتم تطوير أسطول الهيئة أولا بأول، للحفاظ على جمال العاصمة وتحسين البيئة وإزالة المخلفات من الشوارع.

واتخذت محافظة القاهرة عدّة إجراءات من أجل إتمام عمليات النظافة والتجميل، كما يلي.

1. إدخال 100 تروسيكل إلى الخدمة لتغطية الحواري والشوارع الضيقة بأحياء القاهرة ورفع المخلفات منها أولا بأول.

2. يشمل أسطول هيئة النظافة نحو 184 حاوية و481 قلابا و13 سيارة تريلا ومعدات أخرى لرفع كفاءة النظافة.

3. الاستعانة بماكينات الشفط والحاويات المجهزة لرفع صناديق القمامة.

4. إدخال المكانس الميكانيكية إلى الخدمة لكنس الشوارع والتركيز على المحاور الجديدة.

5. رفع كفاءة ورش هيئة النظافة لإصلاح أعطال المعدات والسيارات لترشيد الاستهلاك والتكاليف والاستعانة بقطع الغيار المتوفرة بالمخازن.

6. صناعة صناديق القمامة وبعض الأدوات المساعدة فى أعمال التنظيف.

7. صناعة المقاعد والبرجولات الخشبية المعدة لبعض المواقع والمياديين من خلال الاستعانة بالحرفيين من أبناء الهيئة.

إضاءة الشوارع

8. متابعة أبراج الإنارة بشكل مستمر لإضاءة الشوارع الرئيسية من خلال الادارة المركزية للإنارة.

9. رفع المخلفات والقمامة أولا بأول من الشوارع.

10. الاستعانة بمتعهدين جمع القمامة لتغطية الشوارع، والحد من أي مشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

11. التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين بشأن النظافة وإزالة أي مخلفات بشكل سريع.

12. تشجير الحدائق والشوارع من مشاتل هيئة النظافة بالقاهرة.

13. مخاطبة المواطنين حال الرغبة بالتخلص من مخلفات الهدم والبناء، التواصل مع الهيئة، وعدم السماح بالتخلص منها في أي مكان بشكل عشوائي.

14. الاستعانة بشركتين قطاع خاص لتولي أعمال النظافة بأحياء المناطق الشرقية والغربية بالقاهرة.