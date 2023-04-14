لأول مرة.. الجامعة البريطانية في مصر تستضيف معسكر أكسفورد القاهرة

تستضيف الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة أكسفورد ببريطانيا، معسكر أكسفورد القاهرة للابتكار، في نسخته الأولى بمصر.

وانطلقت فعاليات المعسكر، اليوم الجمعة وتستمر حتي الغد الموافق 15أبريل الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة المصرية ومجتمع ريادة الأعمال المصري بمشاركة أفضل التجارب والأدوات مع استشاريين، رواد أعمال من بريطانيا.

يأتي ذلك بتنظيم من إدارة الابتكار والمشروعات بالجامعة البريطانية، ويشارك في المعسكر 25 باحثا ومدربا عالميا، من الباحثين بجامعة أكسفورد من ذوي الخبرة في مجالات الإستراتيجية، والإدارة، واستشارات العلامات التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتطوير الأعمال، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، وكذلك الشركات الكبرى مثل Google و PwC و McKinsey.

دعم المواهب

ويهدف المعسكر التدريبي إلى دمج وتعزيز المواهب والخبرات لباحثي ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، مع احتياجات الشركات الناشئة والشركات المصرية، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن للشركات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية هذا التعاون وقدرته على تعزيز تبادل المعرفة الذي لا يقدر بثمن مع جامعة عريقة وذات شأن كبير في البحث العلمي مثل جامعة أكسفورد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يخلق تجربة لا مثيل لها للجمع بين الخبرة الدولية والابتكار المحلي لتبادل الخبرات والثقافات لدعم ريادة الأعمال.

تحسين الأوضاع الإقتصادية

وأضاف الدكتور «لطفي»، أن الجامعة البريطانية تؤمن بقيمة العمل وريادة الأعمال في مختلف القطاعات تماشيًا مع جهود الدولة المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤية مصر 2030، لدعم الشباب وتمكينهم والاستثمار فيهم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلي مشروعات ملموسة وشركات ناشئة، فضلًا عن جهود الجامعة المستمرة لتطبيق مفهوم التعليم الريادي لخلق قادة أعمال متمرسين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

بدوره قال، أحمد سعد مدير برامج بمركز ريادة الأعمال بجامعة اكسفورد، أن معسكر أكسفورد القاهرة للابتكار، نشأ كمبادرة من طلاب ماجستير ادارة الأعمال بالجامعة تبناها مركز ريادة الأعمال بأكسفورد، بهدف توفير فرصة للتعاون وتبادل المعرفة بين باحثي ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أكسفورد والشركات الناشئة المصرية، معربًا عن حماسه الكبير للعمل مع المجموعة المختارة من الشركات المصرية الناشئة المشاركة في فعاليات المعسكر.

وأضاف "سعد"، أن مركز ريادة الأعمال بجامعة أكسفورد، قرر الشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر لهذا المعسكر نظرًا لدعمها لمنظومة ريادة الأعمال في مصر، ومجهوداتها الكبيرة في دعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى الدعم والترحيب الكبير من إدارة الابتكار والمشروعات بالجامعة البريطانية للعمل على المشاركة في تنظيم المعسكر، مضيفًا أن هذه الشراكة تتيح تجربة شاملة وثرية لكافة المشاركين، وسيؤدي هذا التعاون إلى نتائج مثمرة لجميع الأطراف المعنية.