إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارة وتوك توك بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصام توك توك مع سيارة نقل بطريق البركة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى كفر الدوار، وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من « ابراهيم. م م»، 27 سنة، مقيم كفر الدوار، «أحمد م .م»، 18 سنة، «محمود ع .ال»، 30 سنة، «مصطفى م. ال» 28 سنة، «محمد ا .م»، 19 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

نقل المصابون إلى المستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.