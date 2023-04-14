الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.. أبرزه إجازات العيد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بأن تكون الفترة من الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، فضلاً عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ونص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، على أن يكون بالمستوى الوظيفي «الممتازة»، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة، ناحية محافظة مطروح، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم «مدينة رأس الحكمة الجديدة»، ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية، وكذلك الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار، فيما تم استعراض موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 176 بتاريخ 30 يناير 2023، على تخصيص قطعتي أرض بنشاط عمراني مختلط، بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.

يأتي ذلك إلى جانب الإحاطة بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، أي الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية، فضلاً عن الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما، كما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2023 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 59 مشروعاً.

أما عن الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعاً لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا، فضلاً عن اجتماع لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني؛ وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومدير أمن الجيزة، ورئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب اجتماع لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، وكذا الخطط المستقبلية للشركة، وذلك بحضور وزراء المالية، والطيران المدني، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشاركة رئيس الجمهورية في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات، وترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والسياحة والآثار، ومحافظ الجيزة، والمشرف على المتحف المصري الكبير، وعدد من المسئولين، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث سبل استغلال احتياطات مصر من خام التنتالوم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة

كما عقد اجتماعا لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، حيث أشار إلى وجود توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي، بجانب اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة للوزارة مثل الإجراءات التنفيذية لإقامة معهد القلب القومي الجديد، والموقف التنفيذي لمشروع مدينة النيل الطبية، فضلا عن اجتماع لبحث الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ورئيس جهاز التمثيل التجاري.

تهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بإرسال برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث أعرب عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم، وأن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن جميعاً.