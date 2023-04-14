مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. ظهور مفاجئ للكبيرة واجتماع عائلي طارئ

أحداث كوميدية وتطورات جديدة شهدها مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، التي عضرت على قناة on، عقب أذان المغرب، أحداث كوميدية جديدة.

وبدأت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي، ببحث الكبير عن شخص يدعي حوفني الديب، ليتفاجأ بالكبيرة، التي أكدت انها متواجدة في الدوار منذ يومين، لكنة لم يأخذ باله منها، وتطلب منه أن تجتمع به وبجوني.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

يعرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية الساعة 2:00 مساءً، ويضم المسلسل عديد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد السقا ولورديانا ونجوم الكرة محمد بركات ومحمد زيدان ومحمد عبد المنصف وسيد معوض ومحمد ناجي جدو.