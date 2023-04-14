مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 23.. ماذا سيفعل حزلقوم بعد الفوز؟

تتضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوى الجزء السابع أحداثا مشوقة وكوميدية خاصة بعد فوز حزلقوم وفريق المزاريطة في المنافسة، فماذا سيفعل أحمد مكي بعد الانتصار؟

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 23.. المزاريطة تنتصر

يعتبر انتصار فريق المزاريطة في الحلقة السابقة على منافسه بداية جديدة فماذا سيفعل حزلقوم بعدها؟ لأنه بعد تأخر فريق المزاريطة في الشوط الأول من المباراة استطاع حزلقرم تحقيق الفوز في الدقيقة 90؛ ليكسب ويحصل على فريق النادي المنافس، وجاء هدف الفوز مشاركة بين الكبير وحزلقرم وتنتهي المباراة 3:4 لصالح فريق المزاريطة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية الساعة 2:00 مساءً، وضم المسلسل العديد من ضيوف الشرف كان أبرزهم أحمد السقا ولورديانا ونجوم الكرة بركات وزيدان وعبد المنصف وسيد معوض وجدو.