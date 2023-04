موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON Drama رمضان 2023 يهم كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني 2023، ويقدمه الفنان أحمد مكي ،ورحمة أحمد ، ومجموعة كبيرة من الممثلين.

يأتي في الساعة 1:45 صباحا ، الساعة 3:30 مساء ، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6:20 مساء ، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يعرض الأحداث التي وصل إليها المسلسل بعد رهان حزلئوم مع منافسه فاروق سماحة على المزاريطة مقابل مصنعه، وبالفعل بدأ حزلئوم في تكوين فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

ويستكمل أحداث رهان حزلئوم مع منافسه فاروق سماحة بعد تدخل الكبير أوي لإنقاذ المزاريطة بسبب خسارة فريق حزلئوم أول مباراة، وبدأ الكبير أوي تكوين فريقه بالفعل لإنقاذ المزاريطة.