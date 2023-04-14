مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. فوز فريق المزاريطة بقيادة حزلقوم

نجح فريق المزاريطة خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7، في الفوز على الفريق المنافس بعد التأخر في النتيجة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22

وبعد تأخر فريق المزاريطة في الشوط الأول من المباراة استطاع بتدخل حزلقرم تحقيق الفوز في الدقيقة 90، ليكسب حزلقرم ويحصل على فريق النادي المنافس، وجاء هدف الفوز مشاركة بين الكبير وحزلقرم وتنتهي المباراة 3:4 لصالح فريق المزاريطة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية الساعة 2:00 مساءً، وضم المسلسل العديد من ضيوف الشرف كان أبرزهم أحمد السقا ولورديانا ونجوم الكرة بركات وزيدان وعبد المنصف وسيد معوض وجدو.