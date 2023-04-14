مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. أحمد مكي يعاني من أزمة نفسية

تعرض الكبير الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، الذي يعرض يوميا على قناة on، عقب أذان المغرب مباشرة، إلى أزمة نفسية، ولجأ على إثرها إلى الدكتور ربيع، الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

خلال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 7، تأزم الكبير بعد إعلان عمته زواجها في سنها الكبير، وأصيب بأزمة نفسية وذهب إلى الدكتور ربيع، يحكي له سبب أزمته النفسية، ليبدأ الدكتور ربيع في رمي عدد من الإفيهات التي تضايق الكبير، ويكشف ارتباطه بعمته الكبيرة، التي ربته منذ الصغر.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يشارك في مسلسل الكبير أوي 7، عدد من نجوم الفن إلى جانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.