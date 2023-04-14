قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 08:00 م | الجمعة 14 أبريل 2023 مسجد الحسين تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الحياة، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر روشتة إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس لاستغلال المتبقي من أيام رمضان قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر مسجد الحسين الحسين قناة الحياة بث مبتشر بقلم محمد عزالدين