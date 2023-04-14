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قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الحياة، من مسجد الإمام الحسين.

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قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر

قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر
بقلم محمد عزالدين