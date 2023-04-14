روشتة إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس لاستغلال المتبقي من أيام رمضان

قال الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، إن الناس في دهشة من السرعة التي مرت بها أيام رمضان، وهو ما جعلهم غير مصدقين بأن رمضان بالثلث الأخير وينتهي خلال أيام قليلة.

وأضاف عبد السلام، في حديثه على قناة الناس، أن المقصر بالطاعات والعبادات بالأيام الماضية من رمضان يمكنه أن يلحق الأجر والثواب بأيام رمضان المتبقية، فيمكن للمرء أن يعتكف على المصحف ويختم القرآن الكريم، إذ أن هذه الخاتمة تشهد للإنسان يوم القيامة.

إطعام الصائمين والصدقات للفقراء والمحتاجين

وأوضح إمام مسجد سيدنا الحسين، أن المقصر فيما مضى يمكنه اللحاق من خلال إطعام المساكين والفقراء وإعطائهم الصدقات وإفطار الصائمين، إضافة إلى عمل الخير كلما تمكن من ذلك.

ركعتان توبة لله تصلح ما مضى

وتابع عبد السلام، أنه يمكن اللحاق بالأجر والثواب من خلال ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى، والتي من شأنها إصلاح ما مضى، لافتًا إلى أن أيام رمضان أوشكت على الانتهاء كما أن العمر أوشك أن ينتهي فكل الأيام تسير بسرعة وعلى المرء أن يغتنم هذه الأيام.