قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:48 م | الجمعة 14 أبريل 2023 مسجد الحسين تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: العلماء يضمنون الفهم الصحيح للشريعة باحث في الأزهر عبر قناة «الناس»: سيد قطب هو رأس التكفيريين في العصر الحديث علي جمعة يكشف عبر قناة الناس طلبا للشيخ أحمد عامر «أدهش» الرئيس السادات علي جمعة يكشف عبر قناة الناس سر نفحات شجرة الجوافة في حياة الشيخ أحمد عامر علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أحمد محمد عامر كان ملك القراءات علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أحمد عامر حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمره روشتة إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس لاستغلال المتبقي من أيام رمضان قناة الناس الحسين مسجد الحسين بقلم محمد عزالدين